Происшествия |

В автосервисе в центре Риги, на ул. Дзирнаву, возник пожар, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов поступил незадолго до 12 часов. Здание автосервиса горит открытым пламенем.

На месте происшествия работают двадцать пожарных и пять автомашин, туда направлены дополнительные силы.