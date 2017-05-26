В центре Риги горит автосервис (2)
Происшествия | 26 мая 2017 года, 12:30
В автосервисе в центре Риги, на ул. Дзирнаву, возник пожар, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вызов поступил незадолго до 12 часов. Здание автосервиса горит открытым пламенем.
На месте происшествия работают двадцать пожарных и пять автомашин, туда направлены дополнительные силы.
чет они слишком спокойно рядом стоят/ходят. это же автосервис, там наверняка балоны есть..
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добродушные соседи
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