В центре Риги горит автосервис (2)

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Происшествия | 26 мая 2017 года, 12:30

В автосервисе в центре Риги, на ул. Дзирнаву, возник пожар, сообщили радио Baltkom в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов поступил незадолго до 12 часов. Здание автосервиса горит открытым пламенем.

На месте происшествия работают двадцать пожарных и пять автомашин, туда направлены дополнительные силы.

Комментарии 2
мда1 час назад
чет они слишком спокойно рядом стоят/ходят. это же автосервис, там наверняка балоны есть..
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подожгли1 час назад
добродушные соседи
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