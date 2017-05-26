Происшествия |

В четверг в социальных сетях появилось сообщение рижанки, в котором она рассказывала о подозрительном мужчине, пристающем к детям, пишет nra.lv.

По словам женщины, на ул. Добелес, в Пардаугаве, на детской площадке она увидела пожилого мужчину, который завел разговор с 9-летним ребенком, а затем стал его уговаривать пойти с ним.

"Подошла и спросила, знает ли мальчик этого мужчину, на что мальчик ответил, что не знает. Тогда я сказала мальчику, чтоб он бежал домой, а сама потребовала объяснений, зачем мужчина пристает к мальчику.В этот момент подошла женщина, которая также заметила, что мужчина подозрительно себя ведет с мальчиком, поэтому она вернулась проверить, все ли в порядке", — написала в женщина в соцсетях.

Мужчина не смог ответить на вопрос, после чего очевидцы вызвали полицию.

Женщина призывает родителей и детей остерегаться незнакомца.