Происшествия |

37-летний житель Алуксне Николай Разеев пропал 20 марта 2017 года после своей поездки в Ригу по делам трудоустройства за границу. За помощью в розыске своего сына в Bezvests.lv в мае обратилась мать пропавшего, отчаявшись его найти.

По словам матери, Николай отправился из Алуксне в Ригу решать вопросы по трудоустройству за границей (в Нидерландах). При себе у мужчины был паспорт и какие-то деньги. Планировал поездку в Нидерланды 30 марта, после получения всех необходимых документов от фирмы, которая организовывала устройство на работу. Последний раз созванивался с матерью 20 марта около 18:00, звонил из Кадаги. также известно, что 23 или 24 марта Николай находился в Латгальском предместье Риги.

ПРИМЕТЫ: рост 1,65 см, нормального телосложения. Волосы короткие, глаза карие, в мочке правого уха отверстие в виде ромба от пирсинга.

Над локтем татуировка в форме ромба. Был одет в синие джинсы, голубую куртку-ветровку, черные ботинки армейского типа, серый джемпер и черную кепку с козырьком.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.