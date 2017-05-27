Происшествия |

Сегодня утром, 27 мая в социальной сети Facebook большой резонанс вызвало опубликованное неким пользователем видео, на котором возле торгового центра в городе Бауска между двумя мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Согласно кадрам видео, полицейский не помог разнять драчунов, а, наоборот, сам ударил мужчину, который позже оказался на земле. После чего полицейский сел в служебную машину.

Государственная полиция заинтересовалась этим видео и в ближайшее время выяснит все обстоятельства ЧП.

Как на своей странице Facebook пояснили стражи порядка, сегодня в 4.20 утра в участок поступил вызов о конфликте в игровом зале, в котором участвовали сразу несколько посетителей.

Охранник заведения был вынужден применить газ против одного из участников конфликта.

Когда на место вызова прибыла полиция, стражи порядка вызвали скорую для пострадавшего от газа, а охранника пригласили в служебную машину - написать пояснительную по поводу применения газа. В этот момент, когда охранник и полицейский подошли к машине, вдруг, появился один из буйных посетителей зала и полез на охранника с кулаками. Этот момент и заснят на видео.

Далее полицейский сел в машину, чтобы по рации вызвать подкрепление.

Сейчас полиция изучает видео из игрового зала и с парковки торгового центра, а также опрашивает всех участников инцидента. На данный момент полиция начала делопроизводство по факту конфликта в игровом зале, второе — по факту конфликта на стоянке (эпизод запечатлен на видео). Одновременно с этим начата проверка, насколько профессионально действовал сотрудник Госполиции.

Стоит отметить, что ролик просмотрели более 242 000 раз.