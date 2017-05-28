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Латвийская полиция в сотрудничестве с американскими коллегами в конце апреля задержала в Латвии двух мужчин, против которых в США ведется расследование о совершении киберпреступлений, сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица.

Оба подозреваемых задержаны в Латвии "в тесном сотрудничестве" с американскими коллегами, отметила она.

С учетом того, что расследование в США еще продолжается, более подробной информации латвийская полиция не предоставляет, поэтому неизвестно, какие именно преступления инкриминируются задержанным и гражданами какой страны они являются.

Процессом выдачи задержанных занимается прокуратура.

Ранее в Латвии неоднократно объявлялись в розыск местные жители, которых США обвиняли в киберпреступлениях. Самым известным был случай Дениса Чаловского, который в Латвии был задержан в 2012 году, а США выдан в 2015 году. После отбытия наказания Чаловский вернулся в Латвию.