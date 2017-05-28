Происшествия |

Добровольцам Bezvests.lv в ходе повторных поисков на местности пропавшего без вести Романа Морозова так и не удалось его найти. Об этом сообщается в аккаунте волонтерской организации в Facebook.

"Добровольцы Bezvests.lv из той редкой породы людей, которые не отступают от своих целей и планов. 55-летнего Романа Морозова, пропавшего без вести 27 апреля, по просьбе близких, весь день искали в прошлое воскресенье, 21 мая. Тогда откликнулись очень много добровольных помощников, приехало около 50 человек, в том числе родственники пропавшего и местные жители", - сказано в сообщении.

На сей раз массовые поиски не объявлялись, 13 активистов решили сами пройти ранее не охваченные участки местности в Семесской волости Тукумсского района, чтобы завершить начатое.

"Ходить в жару по болотистому лесу, полному бурелома, было непросто, но добровольцы справились: пройдено более 8 километров, осмотрены все подозрительные участки, где пропавшего Романа последний раз видели свидетели. Но - увы -безрезультатно. Мужчину и на сей раз нигде не удалось найти", - сообщили добровольцы и выразили огромную благодарность всем, кто помогает в розыске пропавших без вести.

"Благодарим и всех, кто нашел время приехать и уделить время благородному делу - розыску пропавшего соотечественника".

Напомним, 55-летний Роман МОРОЗОВ вышел из своего дома в Семесской волости 27 апреля 2017 года и до сих пор не вернулся. Никаких вестей о себе не подавал. Единственная ниточка - письмо, оставленное Романом близким - сын пропавшего нашел его в квартире отца. В письме говорится, что Роман отправляется в "другие охотничьи угодья". Поскольку Морозов заядлый рыболов, семья поначалу надеялась, что он отправился на поиски новых мест для своей рыбалки. В то, что мужчина намеренно решил покинуть свой дом, близкие верить не хотели. Но по прошествии столь долгого времени предполагают самое худшее. Последний раз пропавшего видели 27 апреля идущим из Семесской волости в сторону Энгуре.