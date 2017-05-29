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Харьюский уездный суд Эстонии в понедельник приговорил к 15 годам тюрьмы латвийского гражданина, обвиняемого в убийстве соотечественника.

Суд счел вину 28-летнего гражданина Латвии Сергея в краже и убийстве доказанной и приговорил его к 15 годам тюрьмы. Ранее прокурор добивался для него срока на год больше.

Суд приговорил не сообщившего о преступлении 33-летнего Юрия к шести месяцам тюрьмы. Поскольку Юрий не отбыл часть назначенного ранее наказания, ему придется провести в тюрьме год, два месяца и один день. Судья санкционировал арест находившегося до сих пор на свободе мужчины прямо в зале суда.

Согласно обвинению, Сергей и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь и поссорились. Сергей избил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу, в результате чего Гунтис через несколько часов скончался. Кроме того, Сергей в последовавший за убийством день украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны.

В рамках того же уголовного дела Юрия обвинили в недопустимом сокрытии преступления первой степени, поскольку после убийства Сергей сообщил ему о произошедшем, а отправившийся из Валги в Таллинн Юрий не проинформировал об этом полицию, но обменялся с убийцей одеждой, помог ему скрыть преступление и препятствовал доказательству обстоятельств и установлению личности виновного. У Сергея уже есть шесть судимостей за совершенные ранее в Эстонии преступления, а у Юрия - семь.