Происшествия |

25 мая незадолго до 23:00 работники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от сотрудников центра городского видеонаблюдения о двух лицах, которые решили поплавать при лунном свете в канале у рыбного павильона Рижского Центрального рынка.

На месте происшествия полиция заметила мужчину без рубашки, который сидел на краю канала и собирался прыгнуть в воду. В то время как женщина уже находилась в воде. Полицейские приказали женщине плыть в сторону берега, где один из сотрудников полиции помог женщине выбраться из воды.

Влюбленные рассказали, что в день событий они отмечали восьмилетие сына и решили искупаться. От мужчины и женщины чувствовался запах алкоголя.

Учитывая, что женщина плавала в одежде и обуви на место событий была вызвана бригада неотложной скорой помощи, чтобы проверить ее состояние здоровья. Однако в момент, когда прибыли медики, женщина категорически отказалась от осмотра и любой медицинской помощи.

Одновременно у обеих персон были проверены личные данные, в ходе чего обнаружилось, что и мужчина и женщина находятся в розыске. Парочка была задержана и доставлена в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.