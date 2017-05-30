Происшествия |

Государственная полиция проверяет информацию о женщине, которая в центре Риги, возможно, при помощи внушения и гипноза выманивает у прохожих деньги.

Как сообщает пресс-служба Государственной полиции, женщина действует по следующей схеме. Она подходит к прохожему и начинает разговор, уверяя что ей стало известно об ужасной опасности, которая угрожает их близким родственникам, к примеру, скоро умрет ребенок прохожего. От такого известия тот приходит в ужас. И в этом состоянии ему внушают, что поможет снять проклятие только платный магических ритуал.

Злоумышленница просит деньги, либо ведет жертву к ближайшему банкомату.

Государственная полиции указывает, что такие преступления совершались и ранее. Жителей призывают быть бдительными и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми. Одновременно призывают пострадавших, либо тех, кто имеет информацию о мошеннице, обращаться в ближайший полицейский участок, либо звонить по телефонам 67086265, 67086200 или 110.