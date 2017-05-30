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Таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) при обыске на территории одного предприятия в Саласпилсе обнаружила большое количество нелегально хранившейся жидкости, вероятно, спирта, сообщили в СГД.

Обследуя одно из предприятий в Саласпилсском крае, сотрудники таможенной полиции заметили подозрительную грузовую автомашину Scania.

Место нахождения ее водителя известно не было. С оперативно полученной санкции суда было проведено два обыска - в принадлежащей предприятию грузовой автомашине и по месту жительства ее водителя.

При обыске в машине в грузовом отсеке было обнаружено восемь цистерн емкостью по 1000 литров, наполненных, по всей вероятности, спиртом.

По месту жительства водителя было обнаружено и изъято шесть литровых бутылок Captain Morgan с жидкостью коричневого цвета без акцизных марок, 12 бутылок водки Finlandia без акцизных марок и 12 литровых бутылок Bell’s без акцизных марок - в общей сложности 30 литров алкогольных напитков.

В отношении водителя и должностного лица предприятия применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Уголовное дело направлено для расследования Госполиции.