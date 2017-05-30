Происшествия |

26 мая, незадолго до 22:00 работники Центрального управления Рижской муниципальной полиции получили информацию о каком-то мальчике на улице Бривибас, который просил милостыню возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija.

Явившись на место события, полицейские встретили 13-летнего мальчика, который утверждал, что заключил с друзьями пари, поэтому попрошайничает. Визуальный облик ребенка не свидетельствовал о том, что ему необходимы деньги.

Во время проверки личных данных выяснилось место проживания мальчика. Ребенок был доставлен домой, где констатированы хорошие условия жизни. Полицейские о происходящем поговорили с отчимом ребенка.

Стоит отметить, что 16 и 31 января текущего года мы уже сообщали о мальчике, который попал в поле зрения полиции из-за того, что просил милостыню. Тогда мальчик заявил полицейским, что ему нужна была мелочь. Поэтому он просил деньги у прохожих. Слова мальчика выглядели сомнительными, тем более, как выяснилось, он проживал рядом с местом попрошайничества, в Старой Риге.

Учитывая, что мальчик уже трижды попадал в поле зрения полиции, было возбуждено административное дело о невыполнении родителями своих обязанностей. Также материалы дела направлены для оценки отделу по борьбе с детскими правонарушениями Рижской муниципальной полиции.

Полиция напоминает, что детям просить милостыню запрещено и просит впредь сообщать о таких случаях.