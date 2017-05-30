Происшествия |

В субботу, 27 мая, недалеко от памятника Свободы, к сотрудникам Рижской муниципальной полиции (РМП) подошел турист и сообщил, что в канале плавает человек. Стражи порядка незамедлительно отправились на место происшествия.

Когда полицейские подошли к воде, они попытались поговорить с плавающим мужчиной, но он не мог дать внятного ответа. Вскоре мужчина начал тонуть. Полицейские поняли, что спасатели не успеют быть на месте вовремя – тогда один полицейский снял одежду и прыгнул в воду.

Когда тонувшего доставили на берег, выяснилось, что он приехал из Великобритании в качестве туриста. Он признался, что много выпил и решил искупаться.

Вскоре прибыли сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, которые занялись пострадавшим.