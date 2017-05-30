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Посетительница концерта группы "Би-2", который прошел в Риге в прошедшую субботу, оставила свою собаку в багажнике автомобиля без воды. Об этом в своем Facebook сообщает Рижская муниципальная полиция.

Работники полиции получили информацию, что на парковке у места, где проходит концерт, в закрытом автомобиле находится собака.

Приехав на место событий, полицейские увидели машину марки Toyota в багажнике которой, под палящими солнечными лучами, спал домашний питомец. Осмотрев транспортное средство, было констатировано, что хозяйка не оставила животному воды.

Стражи порядка собрались выбить стекло машины, когда появилась владелица, которая рассказала, что приехала из Даугавпилса. Женщина выпустила собаку, дала ей попить и извинилась за свои действия, сообщают стражи порядка.

Полиция напоминает, что даже в случае, если температура воздуха на улице не особо высокая, салон автомобиля под прямыми солнечными лучами способен сильно нагреться. Пребывание в этот момент в машине животных или детей, может быть опасным для здоровья.