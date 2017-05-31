Происшествия |

24-летний Роландс Упмалис пропал в Алойской волости 22 мая 2017 года, после обеда. По словам его матери, которая и обратилась за помощью в bezvests.lv, в день исчезновения сына его брат заметил, как он удаляется в сторону леса.

Роландc взял с собой рюкзак, паспорт, кошелек, спальный мешок и радио. Телефон оставил дома. О своем уходе парень никого не предупредил.

ПРИМЕТЫ: рост 178 см, нормального телосложения. Был одет в синие джинсы, серый джемпер с капюшоном, серую жилетка - тоже с капюшоном и черную куртку. Мужчина носит небольшую бородку. Обычно ходит в капюшоне.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.