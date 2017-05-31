Происшествия |

37-летний житель Алуксне Николай Разеев, пропавший 20 марта 2017 года после своей поездки в Ригу по делам трудоустройства за границу нашелся, с ним все в порядке. Поискам отбой. О том, что сын нашелся и сегодня, 31 мая, дал о себе знать родным, Bezvests.lv сообщила мать пропавшего.

Она подтверждает, что ее сын жив и здоров. Благодарит всех за помощь в распространении информации.

Спасибо неравнодушным людям, которые звонили в Bezvests.lv и предлагали свою помощь в поиске человека.

Напомним, в мае за помощью в поиске сына в Bezvests.lv обратилась мать Николая. По ее словам, в марте Николай отправился из Алуксне в Ригу решать вопросы по трудоустройству за границей (в Нидерландах).

При себе у мужчины был паспорт и какие-то деньги. Планировал поездку в Нидерланды 30 марта, после получения всех необходимых документов от фирмы, которая организовывала устройство на работу.

Последний раз созванивался с матерью 20 марта около 18:00, звонил из Кадаги. Также известно, что 23 или 24 марта Николай находился в Латгальском предместье Риги.