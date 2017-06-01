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Государственная полиция просит помочь в поиске пропавшего мальчика.

11-летнего Каспара Закиса, который проживает в Риге, в последний раз видели вечером 31 мая на улице Стендес 2. Оттуда ребенок ушел и в свой дом в Зиепниеккалнсе (Рига) на улице Валдекю 58B/1 до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: рост 134, среднего телосложения, голубые глаза, темно-коричневые волосы. Был одет в синие джинсы, черные с красным ботинки, серую куртку с черными квадратами.

Каспар ориентируется в местности и может самостоятельно найти дом. У него нет мобильного телефона и удостоверяющих личность документов.

Если у кого-то есть любая информация о мальчике, просьба звонить в полицию по телефонам 67070885, 110 или лично обращаться в ближайший участок.

Bezvests.lv о пропаже ребенка информирует, но пока никаких массовых поисков не объявляет. "Массовые поиски пока не объявляются. Просьба пока не собираться и не искать ребенка стихийно - просто будьте внимательными в городе. Вдруг заметите похожего мальчика", - говорится на странице волонтерской организации.