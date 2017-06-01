Происшествия |

Таможенная полиция Службы государственных доходов на таможенном складе в Марупе и на перерабатывающем заводе в Риге обнаружила 5,2 тонны кофе с фальшивыми акцизными марками Nestle и Nescafe, а также оборудование для производства и фасовки кофе, сообщили в СГД.

Кофе планировалось реализовать на рынке ЕС.

Обнаружена 21 паллета с кофе, маркированным этикетками Nescafe Gold Blend, 1260 500-граммовых банок кофе Nescafe Gold Blend, 6048 банок того же кофе в упаковках по 750 граммов. Отправителем товара было указано предприятие по переработке кофе в Риге, получателем - литовская фирма.

Начато административное дело о незаконном использовании товарных знаков. Товар изъят и передан на хранение в Госагентство обеспечения.

Проводя проверку на предприятии по переработке кофе, сотрудники СГД обнаружили поддоны с надписями Nestle и Nescafe, кофе в промышленных упаковках без этикеток, заготовки упаковок, оборудование для производства и фасовки. Против этого предприятия также заведено административное дело, а сырье и заготовки изъяты.

Образцы товаров переданы представителю владельца торговых знаков Nestle и Nescafe. Уже установлено, что упаковки и заготовки картонных ящиков являются подделкой.

По расчетам представителя торговых знаков, нанесенный ущерб компании Sociеtе des Produits Nestlе S.A. составляет 534 000 евро, не считая нематериального урона, который еще подсчитывается.

Начат уголовный процесс, который направлен для дальнейшего расследования в Госполицию.