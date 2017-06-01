Пропавший в Пардаугаве мальчик найден (5)

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Происшествия | 1 июня 2017 года, 14:43

Пропавший мальчик, в поисках которого сегодня утром просили содействия стражи порядка, найден, сообщает на своей официальной страничке в Facebook Государственная полиция.

По имеющейся информации, 11-летний Каспар Закис находился у своего друга.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, полиция просит взрослых убедиться в том, что друзья их детей, которые находятся у них в гостях, получили разрешение от своих родителей.

Как писал Mixnews, сегодня утром Государственная полиция просила помочь в поиске пропавшего 11-летнего Каспара Закиса.

Комментарии 5
Анастасия Короткова2 часа назад
Находился у друга... а телефонов нигде и ни у кого нету,чтобы родителей предупредить?... слава Богу,что нашёлся жив-здоров..
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Алина Угаренко2 часа назад
Я бы фашика надовала и наказала бы на месяц не выходить из дома!
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у2 часа назад
меня вопрос - какую информацию несет озвученная фамилия и имя?

Частенько вот такое встречаю и не пойму, что это значит.
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