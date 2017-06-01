Происшествия |

Пропавший мальчик, в поисках которого сегодня утром просили содействия стражи порядка, найден, сообщает на своей официальной страничке в Facebook Государственная полиция.

По имеющейся информации, 11-летний Каспар Закис находился у своего друга.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, полиция просит взрослых убедиться в том, что друзья их детей, которые находятся у них в гостях, получили разрешение от своих родителей.

Как писал Mixnews, сегодня утром Государственная полиция просила помочь в поиске пропавшего 11-летнего Каспара Закиса.