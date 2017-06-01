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На прошедших выходных женщина родила ребенка в туалете Рижского роддома. Об этом порталу Delfi рассказал супруг молодой мамы Владислав. Он винит в случившемся медперсонал, который, по его словам, вел себя по-хамски.

Владислав рассказал, что в воскресенье в час ночи он отвез свою девушку в Рижский роддом.

"При мне сказали, что родит сегодня - якобы матка раскрылась на 4 см, то есть вот-вот должна родить. В итоге утром узнаю от своей девушки, что она родила ребенка в туалете, в палате, в 4:45", - рассказал мужчина.

"Ей прокололи воды и сказали сходить в туалет. Там начались роды. От испуга девушка зажала ребенка между ног, чтобы он не упал вниз, и порвала себе все, что могла. Вокруг все было в крови - она сама, стены. Кое-как она дотянулась до кнопки и позвала на помощь", - рассказал мужчина.

По его словам, он бы не стал сообщать о случившемся, если бы не хамство медперсонала.

"Девушка пошла к старшей медсестре и попросила что-нибудь обезболивающее. У нее спросили, какие по счету у нее роды, она ответила, что третьи. Ответ медсестры: "А что вы думали? Пятый будет еще больнее" и дала свечку. А в качестве компенсации ей вместо двухместной палаты дали одноместную за 15 евро в сутки, сказав, что заслужила", - рассказал Владислав.

В Рижском роддоме, между тем, сразу сообщили, что знают, о каком случае идет речь.

"Для начала хочу объяснить, как устроен Родильный центр. На седьмом этаже здания находятся 12 индивидуальных родительных комнат или залов, как их называют в народе. Каждая из этих комнат оборудована санитарным узлом - душем и туалетом", - рассказала представитель Рижского роддома Яна Приедниеце.

По ее словам, когда женщина находилась в этом санитарном узле, у нее действительно начались стремительные роды, и ребенок родился там, а не в родильной комнате.

"Вторые роды могут проходить быстро, как это было в этом случае. Однако во время родов рядом находилась акушерка, которая контролировала процесс, и ребеночек родился в присутствии медперсонала. Новорожденного сразу осмотрел неонатолог, состояние ребенка оценивалось как хорошее. Состояние здоровья мамочки также оценивалось как соответствующее, чтобы она сразу могла остаться вместе с малышом", - рассказала Приедниеце.

По словам представителя Рижского роддома, пациентка сама выбрала одноместную палату, которая и была ей предоставлена. На следующий день с женщиной еще раз в индивидуальном порядке обсудили возникшую ситуацию.

"У пациентки не было никаких претензий ни к медперсоналу роддома, ни к бытовым условиям в послеродовой палате. Случай также обсудили с медперсоналом. Сейчас мамочка и новорожденный уже дома. Роддом от всей души желает семье много радости вместе со здоровым ребеночком", - сказала Приедниеце.

Владислав намерен обратиться с жалобой в Инспекцию здравоохранения. После случившегося он был вынужден взять отпуск по уходу за ребенком, так как его девушке сложно справляться со всем самой.

"С ребенком слава богу все хорошо, а вот мама мучается, и думаю, еще долго будет мучиться - швы сильно болят. Плюс конечно же останется страх после всего, что произошло", - сказал мужчина.