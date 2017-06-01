Происшествия |

В Риге, на улице Кр. Валдемара в районе Вантового моста наблюдается транспортный затор. Об этом Mixnews сообщил очевидец.

По его словам, часть дороги перекрыта автомобилем Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Как Mixnews сообщили в ГПСС, причиной затора стало наклонившееся на проезжую часть дерево. В данный момент сотрудники ГПСС производят работы по очистке проезжей части. Сколько времени потребуется для восстановления движения, в службе ответить затруднились.