На Вантовом мосту образовалась пробка из-за дерева на дороге (1)
Происшествия | 1 июня 2017 года, 18:56
В Риге, на улице Кр. Валдемара в районе Вантового моста наблюдается транспортный затор. Об этом Mixnews сообщил очевидец.
По его словам, часть дороги перекрыта автомобилем Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).
Как Mixnews сообщили в ГПСС, причиной затора стало наклонившееся на проезжую часть дерево. В данный момент сотрудники ГПСС производят работы по очистке проезжей части. Сколько времени потребуется для восстановления движения, в службе ответить затруднились.
Удивляет время устранения проблемы. Один раз ехал на работу из Салацгривы в Ригу. Около Саулкрасты упало дерево. Прождали 15 минут. Приехали пожарники, распилили, утащили на обочину. Автобус продолжил путь.
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