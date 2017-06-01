Происшествия |

В Риге пожарные получили сегодня семь вызовов из-за сломанных сильным ветром деревьев, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызовы поступили из разных районов столицы, в том числе одно дерево ветер повалил прямо в центре столицы, в сквере у здания Латвийской национальной оперы и балета.

А также на улице Валдемара у Вантового моста. В связи с чем на некоторое время было затруднено движение транспорта.

В четверг после обеда скорость северо-западного ветра в Риге составляла до 19 метров в секунду.

Сильный ветер сегодня был по всей Видземе, где наблюдалось самое большое число аварийных отключений электросетей.

Там работают оперативные ремонтные бригады.

В случае, если ветер повалил деревья, порваны электропровода или случились другие несчастья, ГПСС просит звонить по телефону 112.

Как сообщалось, в четверг во второй половине дня в столице порывы северо-западного ветра достигали 19 метров в секунду, об этом свидетельствуют данные станций метеорологических наблюдений.