Происшествия |

31-летняя рижанка Эрна Даудзварде пропала 31 мая 2017 года. В 9 утра в день пропажи вышла из дома в Риге на улице Матиса, сообщив, что идет на прогулку и вернется вечером. Но не вернулась до сих пор Bezvests.lv.

С собой женщина взяла мобильный телефон и бежевый кожаный рюкзак. Мобильный телефон отключен, и от пропавшей Эрны нет никаких вестей с утра 31/05/17.

C просьбой к добровольцам Bezvests.lv найти пропавшую Эрну обратилась ее подруга.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, стройная, спортивного телосложения. Была одета в серую юбку в клеточку, серый свитер, белые колготки. Всех, кто видел пропавшую молодую женщину или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.