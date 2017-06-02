Происшествия |

В Венстпилсском крае сегодня утром машина военной полиции, сопровождавшая конвой военной техники НАТО, столкнулась с бензовозом, подтвердила пресс-представитель Госполиции Симона Гравите.

Авария произошла на дороге Вентспилс-Кулдига. Движение на какое-то время было приостановлено, а затем осложнено.

Помощь врачей была предложена двум лицам, но они от нее отказались.

Представитель отдела прессы Министерства обороны Сандра Брале рассказала, что автомашина военной полиции сопровождала колонну американской военной техники, прибывшей в Латвию для участия в учениях Saber Strike.

Брале утверждает, что гражданский транспорт не уступил дорогу автомашине военной полиции. Автомобиль получил небольшие царапины. Колонна военной техники продолжила свой путь.

Напомним, как писал Mixnews, с 3 по 15 июня в Латвии пройдут военные учения Saber Strike. Во время их проведения по дорогам Латвии будет перемещаться военная техника, а по воздуху – военные самолеты и вертолеты, сообщили в Министерстве обороны.

Жителей Латвии призывают не беспокоиться в случае, если будут замечены военнослужащие вне военных полигонов, а также размещение всевозможных единиц техники и прочего оборудования в разных местах страны.