Происшествия |

44-летний латвиец Янис Силис, уже долгое время (8 лет) работающий Германии, всегда регулярно поддерживал связь с родными. Но в конце мая сменил место работы на Гамбург (Германия). 23 мая 2017 года выехал из Латвии на новое место и исчез из поля зрения близких - перестал выходить на связь, говорится в сообщении поисковой организации Bezvests.lv на Facebook.

27 мая 2017 года поздно вечером (примерно в 23:30) от Яниса был звонок, но поговорить, к сожалению, не удалось. Родные встревожены, поскольку было известно, что 27 мая Янис собирался идти на концерт. После чего на связь не выходит до сих пор.

ПРИМЕТЫ: рост 189 см, среднего телосложения. Как был одет - неизвестно, поскольку в Германии жил один. При себе у мужчины, вероятно, был кнопочный телефон, кошелек и паспорт. Особая примета: шрам на подбородке.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.