Происшествия |

Сегодня утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки, сообщили в участке.

Сначала агрессивные юноши были замечены на территории у избирательного участка, затем они попытались войти в его помещения.

Работники избирательного участка попросили молодых людей покинуть помещения и вызвали охранников и полицейских.

Госполиция составила на нарушителей порядка протоколы об административном нарушении.