Агрессивные молодые люди пытались дебоширить на участке
Происшествия | 3 июня 2017 года, 09:44
Сегодня утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки, сообщили в участке.
Сначала агрессивные юноши были замечены на территории у избирательного участка, затем они попытались войти в его помещения.
Работники избирательного участка попросили молодых людей покинуть помещения и вызвали охранников и полицейских.
Госполиция составила на нарушителей порядка протоколы об административном нарушении.