В Курземе мужчина вместо пива напился бензина
Происшествия | 3 июня 2017 года, 12:21
52-летний житель Курземе вчера просчитался и вместо бутылки с пивом отхлебнул из емкости, в которую был налит бензин. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.
Пострадавший был доставлен в больницу с отравлением.
Вчера еще двое мужчин этого же возраста в Земгале и Курземе, работая с пилой, ампутировали себе по пальцу. А в Риге и Земгале двое мужчин упали с лестницы, с высоты нескольких метров. Все пострадавшие отправлены в стационар с различными травмами.