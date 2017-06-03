Происшествия |

52-летний житель Курземе вчера просчитался и вместо бутылки с пивом отхлебнул из емкости, в которую был налит бензин. Об этом сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Пострадавший был доставлен в больницу с отравлением.

Вчера еще двое мужчин этого же возраста в Земгале и Курземе, работая с пилой, ампутировали себе по пальцу. А в Риге и Земгале двое мужчин упали с лестницы, с высоты нескольких метров. Все пострадавшие отправлены в стационар с различными травмами.