Авария и ярмарка в музее парализовали движение на Бривибас (1)

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Происшествия | 3 июня 2017 года, 14:15

В связи с аварией, а также проходящей в Латвийском этнографическом музее ярмаркой на Бривибас гатве образовались серьезные заторы.

Представитель Госполиции Саманта Чапковская сказала, что авария произошла на участке Бивибас гатве на мосту через Юглский канал – столкнулись грузовое и легковое авто. Пострадавших нет.

Таким образом, из-за этой аварии, а также в связи с большим интересом к ярмарке ремесел, которая проходит в Этнографическом музее, на Бривибас гатве образовались большие “пробки”.

Комментарии 1
ivars57 минут назад
https://www.eobot.com/new.aspx?referid=726450
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