Происшествия |

В связи с аварией, а также проходящей в Латвийском этнографическом музее ярмаркой на Бривибас гатве образовались серьезные заторы.

Представитель Госполиции Саманта Чапковская сказала, что авария произошла на участке Бивибас гатве на мосту через Юглский канал – столкнулись грузовое и легковое авто. Пострадавших нет.

Таким образом, из-за этой аварии, а также в связи с большим интересом к ярмарке ремесел, которая проходит в Этнографическом музее, на Бривибас гатве образовались большие “пробки”.