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Госполиция ищет двух пропавших в субботу вечером в Инчукалнском крае детей 10 и 12 лет.

Майкл Приедитис 2005 г. рожд. и его сестра Зане Приедите 2007 г. рожд. 3 июня около 20 часов вышли из дома и до сих пор не вернулись.

Один из детей одет в красную, другой в серую куртку. Волосы у обоих светлые. Возможно, дети направляются сейчас по шоссе в сторону Сигулды.

Всех, кто располагает о них информацией, полиция просит сообщать по телефону 110 или 67 950 402.