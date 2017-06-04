SOS: полиция ищет в Инчукалнсе двух детей! (3)
Происшествия | 4 июня 2017 года, 07:12
Госполиция ищет двух пропавших в субботу вечером в Инчукалнском крае детей 10 и 12 лет.
Майкл Приедитис 2005 г. рожд. и его сестра Зане Приедите 2007 г. рожд. 3 июня около 20 часов вышли из дома и до сих пор не вернулись.
Один из детей одет в красную, другой в серую куртку. Волосы у обоих светлые. Возможно, дети направляются сейчас по шоссе в сторону Сигулды.
Всех, кто располагает о них информацией, полиция просит сообщать по телефону 110 или 67 950 402.
Полиция - женского рода. Полиция ищет. Полицейские - множественное число - ищут. Выберите правильный вариант.
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Katrina Lankovska
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А где фото разыскиваемых?
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