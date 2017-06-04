Происшествия |

Пропавшая без вести в районе Гарциемса 31-летняя рижанка Эрна Даудзварде найдена без признаков жизни, пишет портал Bezvests.lv. Об этом сообщила подруга Эрны Ксения Трухан в своем профиле Facebook.

Ксения написала следующее: "С болью в сердце сообщаю всем, что вчера Эрну нашли в Лиласте на Земелю, рядом с морем. Ее опознали и доставили в Ригу. Ведется расследование. Примите мои искренние соболезнования все, кто ждал и надеялся, все, кто искал. Спасибо всем за ваше волнение и участие. О времени и месте похорон будет сообщено отдельно. Особая просьба, воздержитесь от расспросов и комментариев. Нам всем очень тяжело, и, конечно, очень хочется узнать, что случилось, но Эрну это не вернёт. Ведется следствие."

Добровольцы Bezvests.lv и портал Mixnews выражают самые искренние соболезнования семье и друзьям погибшей.