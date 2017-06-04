Пропавшая в районе Гарциемса 31-летняя рижанка найдена без признаков жизни (18)

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Происшествия | 4 июня 2017 года, 13:03

Пропавшая без вести в районе Гарциемса 31-летняя рижанка Эрна Даудзварде найдена без признаков жизни, пишет портал Bezvests.lv. Об этом сообщила подруга Эрны Ксения Трухан в своем профиле Facebook.

Ксения написала следующее: "С болью в сердце сообщаю всем, что вчера Эрну нашли в Лиласте на Земелю, рядом с морем. Ее опознали и доставили в Ригу. Ведется расследование. Примите мои искренние соболезнования все, кто ждал и надеялся, все, кто искал. Спасибо всем за ваше волнение и участие. О времени и месте похорон будет сообщено отдельно. Особая просьба, воздержитесь от расспросов и комментариев. Нам всем очень тяжело, и, конечно, очень хочется узнать, что случилось, но Эрну это не вернёт. Ведется следствие."

Добровольцы Bezvests.lv и портал Mixnews выражают самые искренние соболезнования семье и друзьям погибшей.

Комментарии 18
Svetlana Pogarska2 часа назад
Господи да что у нас происходит??? Каждый день пропадают люди,и потом находятся мертвыми.....
3
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Marina Marishuljka2 часа назад
Что вообще творится ? Постоянно пропадают молодые люди и потом их находят без признаков жизни. Что происходит??? Соболезнования родным и близким ...
1
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Lolita Ponomarjova1 час назад
Почему полиция никак не комментируют все происходящие??
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