Выборы в Британии пройдут, несмотря на теракты
Происшествия | 4 июня 2017 года, 15:01
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что несмотря на серию терактов в Лондоне, парламентские выборы в стране пройдут 8 июня.
"Жестокости никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс, поэтому предвыборные кампании возобновят свою работу завтра, а парламентские выборы пройдут по плану – в четверг, 8 июня", — сказала она.
Ранее Лейбористская и Консервативная партии Великобритании приостановили свои избирательные кампании на выборы в парламент в связи с серией терактов в Лондоне.
Напомним, что как минимум шесть человек стали жертвами нападений на людей, произошедших в ночь на воскресенье в центре Лондона.