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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что несмотря на серию терактов в Лондоне, парламентские выборы в стране пройдут 8 июня.

"Жестокости никогда нельзя позволять подрывать демократический процесс, поэтому предвыборные кампании возобновят свою работу завтра, а парламентские выборы пройдут по плану – в четверг, 8 июня", — сказала она.

Ранее Лейбористская и Консервативная партии Великобритании приостановили свои избирательные кампании на выборы в парламент в связи с серией терактов в Лондоне.

Напомним, что как минимум шесть человек стали жертвами нападений на людей, произошедших в ночь на воскресенье в центре Лондона.