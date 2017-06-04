Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах терактов в Лондоне
Происшествия | 4 июня 2017 года, 15:28
Мэр французской столицы Анн Идальго выразила свои соболезнования, отметив, что парижане находятся в эту минуту рядом с лондонцами.
Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах терактов в Лондоне. Об этом мэр сообщила на своей странице в Twitter.
"В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит огни в этот вечер в 00:45 по парижскому времени", - написала Идальго.
Face au terrorisme, nos villes sont unies. Nous ne cèderons rien de nos valeurs communes. #LondonBridge #BoroughMarket #London #Paris— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 4 июня 2017 г.
Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.
Источник: ТАСС