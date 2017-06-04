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Мэр французской столицы Анн Идальго выразила свои соболезнования, отметив, что парижане находятся в эту минуту рядом с лондонцами.

Освещение Эйфелевой башни будет погашено в знак скорби о жертвах терактов в Лондоне. Об этом мэр сообщила на своей странице в Twitter.

"В память о жертвах теракта в Лондоне Эйфелева башня погасит огни в этот вечер в 00:45 по парижскому времени", - написала Идальго.

Минувшей ночью трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.