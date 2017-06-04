Bezvests.lv: в Саласпилсе пропала 47-летняя женщина (3)
Происшествия | 4 июня 2017 года, 18:23
47-летняя Инта Рахманова вышла из дома 1 июня в первой половине дня, в период с 9 до 14 часов, ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.
ПРИМЕТЫ: Рост 164 см, нормального телосложения. При ней была маленькая сумочка красного цвета, паспорт, инвалидное удостоверение, банковские карты, ключи. Была одета в красную ветровку, черные брюки и черную обувь.
Особая примета: отросшие седые корни на черных окрашенных волосах. Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможных перемещениях, просим срочно сообщать в полицию по номеру 110 или в bezvests.lv по телефону 22 084 084.
А что происходит? !!!!! Эта тема не заслуживает внимания?
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нде... что-то часто стали пропадать люди.
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V sutki po 2 cheloveka uze propadaet. Gde policija?
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