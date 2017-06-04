Происшествия |

47-летняя Инта Рахманова вышла из дома 1 июня в первой половине дня, в период с 9 до 14 часов, ушла в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

ПРИМЕТЫ: Рост 164 см, нормального телосложения. При ней была маленькая сумочка красного цвета, паспорт, инвалидное удостоверение, банковские карты, ключи. Была одета в красную ветровку, черные брюки и черную обувь.

Особая примета: отросшие седые корни на черных окрашенных волосах. Всех, кто видел пропавшую женщину или что-то знает о ее возможных перемещениях, просим срочно сообщать в полицию по номеру 110 или в bezvests.lv по телефону 22 084 084.