Происшествия |

На Южном мосту в Риге произошли две аварии с участием шести автомобилей, сообщила представитель Государственной полиции Анце Розите.

Около 8 часов утра поступило сообщение о том, что на мосту произошло два отдельных ДТП.

Как сообщили в Государственной полиции радио Baltkom, к одной аварии причастны три легковых и один грузовой автомобиль. По предварительным данным, пострадал один человек.

Также на мосту столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Это ДТП обошлось без пострадавших. Из-за аварий движение на мосту затруднено.

Фото: Julius Kalinskas