Происшествия |

55-летняя Татьяна Лилеева вышла из своего дома в Марупе 2 июня 2017 года, ушла в неизвестном направлении и домой до сих пор не вернулась? cказано на странице Bezvests в Facebook.

Известно, что последний раз пропавшая женщина разговаривала со своей дочерью по телефону в четверг, 1 июня 2017 г. , а в пятницу вечером 2 июня в 22:30 женщины уже не было дома.

Просим обратить особое внимание жителей так называемого тихого центра Риги и ближайших окрестностей в районе торгового центра Spice!

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, нормального телосложения, волосы каштановые, зеленые глаза. Как была одета женщина, неизвестно, документы, телефон и сумку со всем содержимым оставила дома.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшей женщины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.