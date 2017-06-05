Bezvests: без вести пропала 55-летняя жительница Марупе (14)

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Происшествия | 5 июня 2017 года, 16:46

55-летняя Татьяна Лилеева вышла из своего дома в Марупе 2 июня 2017 года, ушла в неизвестном направлении и домой до сих пор не вернулась? cказано на странице Bezvests в Facebook.

Известно, что последний раз пропавшая женщина разговаривала со своей дочерью по телефону в четверг, 1 июня 2017 г. , а в пятницу вечером 2 июня в 22:30 женщины уже не было дома.

Просим обратить особое внимание жителей так называемого тихого центра Риги и ближайших окрестностей в районе торгового центра Spice!

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, нормального телосложения, волосы каштановые, зеленые глаза. Как была одета женщина, неизвестно, документы, телефон и сумку со всем содержимым оставила дома.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшей женщины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.

Комментарии 14
Karina Nikitina48 минут назад
вчера пропала, сегодня пропала! что происходит вообще?!куда исчезают люди?!
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Bondarenko Tatjna33 минуты назад
Помоги Господи!
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Лора Златоустова31 минуту назад
что же такое творится ежедневно пропадает по одному человеку(((
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