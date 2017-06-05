Два гражданина Франции оштрафованы за купание в городском канале
Происшествия | 5 июня 2017 года, 19:56
Полиция самоуправления Риги задержала двух граждан Франции за купание в городском канале и отправление естественных надобностей в неподобающем месте.
В субботу неподалеку от памятника Свободы полицейские заметили двух мужчин, которые купались в канале. У мостика возле Латвийской национальной оперы они вылез на берег, и один из них снял трусы.
Полиция потребовала, чтобы мужчина немедленно оделся.
В ходе переговоров выяснилось, что оба француза приехали в Ригу на "мальчишник". Факт отправления естественных надобностей был зафиксирован видеокамерами.
Оформлен протокол о мелком хулиганстве. Обнажившийся мужчина заплатит штраф 250 евро, его товарищ - 70 евро.