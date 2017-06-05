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Пропавшая 2 июня 55-летняя Татьяна Лилеева, которая вышла из своего дома в Марупе и не возвращалась три дня, сегодня найдена живой, сообщает Bezvests.lv.

Благодаря бдительности и неравнодушию жителей Марупе и оперативной реакции добровольцев Bezvests.lv , пропавшую удалось найти довольно быстро - в течение получаса после звонка прохожих, которые сегодня, гуляя с собакой, заметили в парковой зоне, в районе улиц Кантору и Амолу, неподвижно сидящего человека и тут же позвонили в Bezvests.lv.

Добровольцы Александр Фаминский и Элина Степиня приехали, нашли женщину, попытались выйти с ней на контакт, установили личность и в результате передали пропавшую с рук на руки близким. Дочь, узнав о пропаже матери от соседей и подруги, срочно прилетела в Латвию из заграницы, и теперь сможет позаботиться о маме на месте. Женщина немного напугана и взволнованна, но теперь находится в безопасности в круг семьи и чувствует себя нормально.

Особая благодарность бдительным "собачникам", которые не прошли мимо человека, а сразу же позвонили добровольцам Bezvests.lv и сообщили о своей "находке".

Известно, что последний раз женщина разговаривала со своей дочерью по телефону в четверг, 1 июня 2017 г. , а в пятницу вечером 2 июня в 22:30 ее уже не было дома. Поэтому родные обратились за помощью в Bezvests.lv.