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Занимающаяся поиском людей организация добровольцев Bezvests.lv опубликовала видео поисков пропавшей 2 июня 55-летняя Татьяны Лилеевой, которая вышла из своего дома в Марупе и не возвращалась три дня, а вчера была найдена живой.

Пропавшую удалось найти, благодаря звонку прохожих, которые, гуляя с собакой, заметили в парковой зоне, в районе улиц Кантору и Амолу, неподвижно сидящего человека и тут же позвонили в Bezvests.lv.

Добровольцы Александр Фаминский и Элина Степиня приехали, нашли женщину, попытались выйти с ней на контакт, установили личность и в результате передали пропавшую с рук на руки близким.

По словам позвонившей в поисковую организацию владелицы собаки, которая приходит в парк на прогулку со своим питомцем ежедневно, женщину она заметила еще пару дней назад, когда та сидела или спала под мостиком недалеко от лесопарковой зоны.

Затем, она увидела в соцсети объявление о пропаже жительницы Марупе, позвонила в Bezvests.lv, которые тут же приехали на место. Затем была вызвана дочь Татьяны, которая, узнав о пропажи матери, приехала из-за границы и занималась поиском близкого человека.

"Сначала Татьяна очень плохо шла на контакт, затем добровольцы созвонились с родственниками и по обуви удалось опознать, что это именно Татьяна. На место приехала дочь, которая и забрала маму домой", - Как рассказала доброволец Элина Степиня.

По словам Элины, это тот случай, когда общими усилиями общество может сделать что-то хорошее и помочь людям, попавшим в беду.

Всем огромная благодарность за отзывчивость, за то, что делились информацией в соцсетях. Особая благодарность бдительным "собачникам", которые не прошли мимо человека, а сразу же позвонили добровольцам Bezvests.lv и сообщили о своей "находке".

Известно, что последний раз пропавшая женщина разговаривала со своей дочерью по телефону в четверг, 1 июня 2017 г. , а в пятницу вечером 2 июня в 22:30 ее уже не было дома.

Автор ФОТО и ВИДЕО один из членов Bezvrsts.lv Светлана Зимина-Гинтер