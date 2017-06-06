Хулиган в Иманте встретил полицию с пистолетом (2)
Около полуночи 4 июня сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Иманту, где жильцы одного из домов жаловались на соседа, мешавшего спать – у него в столь поздний час слишком громко работал телевизор, сообщает полиция на своей странице в соцсети Facebook.
Прибывшим на место полицейским дверь открыл мужчина средних лет, который был одет только в майку и трусы, а в руках держал газовый пистолет. Когда нарушитель спокойствия увидел полицию, то тут же положил пистолет на тумбочку в прихожей, надел брюки и сообщил, что взял оружие только в порядке самообороны. Он сделал тише звук телевизора и обещал впредь в ночные часы думать о покое соседей.
Во время проверки данных оружия выяснилось, что оно не зарегистрировано в предписанном законом порядке. На место прибыла Госполиция, которая переняла работу.
Фото с места происшествия.
Если ко мне кто то в дом ломится в полночь,я иду смотреть кто там с самозарядным карабином.
Потому как это МОЙ дом,МОЯ территория.И по барабану кто там будет.Увижу кто, вот тогда и приму дальнейшие действия.