Вновь произошла утечка вопросов экзамена (1)

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Происшествия | 6 июня 2017 года, 21:55

6 июня за полчаса до экзамена по истории в 9-х классах в одной из школ произошла утечка вопросов. Об этом сообщает телеканал LNT.

В понедельник вечером кто-то распространил фальшивые вопросы экзамена по истории, а во вторник утром, незадолго до экзамена, часть девятиклассников получила рассылку с настоящими экзаменационными листами.

Эту информацию подтвердил Государственный центр содержания образования, который обратился по факту произошедшего в полицию. Полиция уже проводит проверку.

Ученики из-за произошедшего не пострадают, пересдавать экзамен им не придется. Виновному в утечке заданий грозит штраф.

Как писал Mixnews.lv, ранее произошла утечка заданий централизованных экзаменов по математике и латышскому языку.

Комментарии 1
Alex1 час назад
" утечка" ? Или "течка" ?Течка образовательной системы ,ибо показатели учеников всё хуже и хуже .Ну так,западная модель 12летнего воспитания дебилов себя за 26 лет "оправдала".Тогда зачем такие "натяги" заинтересованные персоны делают ?А,ну да ,"зарплата" может пострадать ...
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