Вновь произошла утечка вопросов экзамена (1)
Происшествия | 6 июня 2017 года, 21:55
6 июня за полчаса до экзамена по истории в 9-х классах в одной из школ произошла утечка вопросов. Об этом сообщает телеканал LNT.
В понедельник вечером кто-то распространил фальшивые вопросы экзамена по истории, а во вторник утром, незадолго до экзамена, часть девятиклассников получила рассылку с настоящими экзаменационными листами.
Эту информацию подтвердил Государственный центр содержания образования, который обратился по факту произошедшего в полицию. Полиция уже проводит проверку.
Ученики из-за произошедшего не пострадают, пересдавать экзамен им не придется. Виновному в утечке заданий грозит штраф.
Как писал Mixnews.lv, ранее произошла утечка заданий централизованных экзаменов по математике и латышскому языку.
" утечка" ? Или "течка" ?Течка образовательной системы ,ибо показатели учеников всё хуже и хуже .Ну так,западная модель 12летнего воспитания дебилов себя за 26 лет "оправдала".Тогда зачем такие "натяги" заинтересованные персоны делают ?А,ну да ,"зарплата" может пострадать ...
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