Происшествия |

6 июня за полчаса до экзамена по истории в 9-х классах в одной из школ произошла утечка вопросов. Об этом сообщает телеканал LNT.

В понедельник вечером кто-то распространил фальшивые вопросы экзамена по истории, а во вторник утром, незадолго до экзамена, часть девятиклассников получила рассылку с настоящими экзаменационными листами.

Эту информацию подтвердил Государственный центр содержания образования, который обратился по факту произошедшего в полицию. Полиция уже проводит проверку.

Ученики из-за произошедшего не пострадают, пересдавать экзамен им не придется. Виновному в утечке заданий грозит штраф.

Как писал Mixnews.lv, ранее произошла утечка заданий централизованных экзаменов по математике и латышскому языку.