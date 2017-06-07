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Жительница Саласпилса Инта Рахманова, пропавшая 1 июня 2017 года, вчера, 6 июня 2017 года, найдена живой и здоровой. Женщина находится в безопасности в кругу семьи.

"Благодарим всех, кто не остался равнодушным и делился информацией, за помощь в поисках!", - сообщается на странице Bezvests.lv в Facebook.

Напомним, что 1 июня 2017 года в первой половине дня 47-летняя Инта вышла из своего дома в Саласпилсе и ушла в неизвестном направлении. При себе у нее была красная сумочка с удостоверением инвалида, ключи от квартиры, банковская карта. Была одета в красную ветровку, черные брюки и черную обувь.