Происшествия |

6 июня после 16:00 к сотрудникам Рижской муниципальной полиции обратился охранник магазина одежды на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, который рассказал, что четыре девочки подросткового возраста вышли из магазина, прихватив по майке. После чего девочки вошли в расположенный рядом McDonald’s.

Полицейские отправились в кафе, где находились подозреваемые. Увидев полицию, девочки убежали и спрятались в одной кабинке туалета на втором этаже. Открыв дверцу в туалете, обнаружили в мусорном баке одну из украденных маек.

Во время разговора выяснилось, что трем девочкам по 14 лет, а их подружке, отказавшейся назвать свое имя – 13. Факт кражи все девушки отрицали.

Представитель магазина выразил желание написать заявление, чтобы привлечь девушек к ответственности. На место прибыли сотрудники Госполиции, которые задержали девушек и забрали из кабинки украденные майки, чтобы приобщить их к делу.