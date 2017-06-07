Полностью блокировано движение на шоссе Рига - Вентспилс

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Происшествия | 7 июня 2017 года, 18:47

На дороге A10 Рига - Вентспилс, недалеко от Спуньциемса, из-за аварии блокировано движение, пишет nra.lv.

В Бабитском крае сегодня вечером столкнулись грузовая машина и два легковых автомобиля. В результате ДТП поврежден топливный бак грузовика и произошла утечка бензина. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля.

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