Полностью блокировано движение на шоссе Рига - Вентспилс
Происшествия | 7 июня 2017 года, 18:47
На дороге A10 Рига - Вентспилс, недалеко от Спуньциемса, из-за аварии блокировано движение, пишет nra.lv.
VUGD informē par CSNg uz (A10) Rīga - Ventspils pie spuņciema. Satiksme bloķēta. pic.twitter.com/67mDJtpP9P— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 7, 2017
В Бабитском крае сегодня вечером столкнулись грузовая машина и два легковых автомобиля. В результате ДТП поврежден топливный бак грузовика и произошла утечка бензина. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля.