Происшествия |

На дороге A10 Рига - Вентспилс, недалеко от Спуньциемса, из-за аварии блокировано движение, пишет nra.lv.

VUGD informē par CSNg uz (A10) Rīga - Ventspils pie spuņciema. Satiksme bloķēta. pic.twitter.com/67mDJtpP9P — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 7, 2017

В Бабитском крае сегодня вечером столкнулись грузовая машина и два легковых автомобиля. В результате ДТП поврежден топливный бак грузовика и произошла утечка бензина. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля.