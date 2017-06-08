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В дорожно-транспортном происшествии в Акнистском крае погибли двое мужчин, сообщили в Госполиции.

ДТП произошло вчера в Гарсенской волости. Местный житель по телефону сообщил в полицию о поврежденном совсем недавно парапете моста и следах шин транспортного средства. Это вызвало у него подозрения, что автомашина упала с моста в водохранилище.

Выехавшие на место полицейские и спасатели обнаружили, что в водохранилище утонула автомашина Peugeot 406. В извлеченной из воды машине были обнаружены тела двух мужчин - 1992 и 1966 годов рождения.

По данным Госполиции, это были жители Гарсенской волости.

Начат уголовный процесс, назначены экспертизы.

Вчера в Латвии было зарегистрировано 79 ДТП.