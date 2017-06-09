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Суд Латгальского предместья Риги сегодня выдал санкцию на арест администратора неплатежеспособности Науриса Дуревскиса.

Адвокат Дуревскиса после заседания суда никаких комментариев не предоставил. Решение в течение десяти дней можно обжаловать в Рижском окружном суде.

Администратор был сегодня доставлен в суд под конвоем сотрудников батальона спецназначения.

После Дуревскиса в суд конвоирован еще один задержанный вчера администратор процесса неплатежеспособности - Марис Спрудс, с которым они вместе работали.

В среду Управление по борьбе с экономическими преступлениями провело несколько обысков и произвело несколько задержаний. Вместе с администратором процесса неплатежеспособности ликвидируемого Trasta komercbanka Илмаром Крумсом и администратором еще одного процесса неплатежеспособности Марисом Спрудсом был задержан Дуревскис и, возможно, финансист Йорен Райтумс.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что в целом были задержаны четыре человека, в том числе администраторы процесса неплатежеспособности.

Он подтвердил, что вчера УБОП провело ряд следственных действий по ранее начатым уголовным процессам, в том числе обыски. Эти дела возбуждены о возможных преступлениях в рамках процессов неплатежеспособности.

Телепередача "Ничего личного" в прошлом году сообщала, что Крумс в процессе ликвидации потратил почти 7 млн евро на различные договоры об оказании услуг, причем большая часть этих средств досталась Спрудсу.

Недавно телепередача сообщила, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями начало в отношении Крумса уголовный процесс о невыполнении судебного приговора.

Суд Видземского предместья Риги сейчас рассматривает иск Комиссии рынка финансов и капитала об отстранении Крумса от выполнения служебных обязанностей.

Имя Спрудса уже неоднократно упоминалось в нескольких громких процессах неплатежеспособности.

В июне 2005 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задерживало Спрудса по подозрению в вымогательстве взятки и посредничестве во взяточничестве, но затем прокуратура прекратила уголовный процесс за отсутствием состава преступления.