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2 июня прокуратура передала в суд уголовное дело о присвоении финансовых средств Latvijas Krājbanka в размере 90 млн евро.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кристине Сутугина, по этому делу обвинение предъявлено пяти бывшим ответственным должностным лицам Krājbanka.

Одно из них привлечено к уголовной ответственности за присвоение финансовых средств (чужого имущества) в крупном размере, злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий в корыстных целях и за подделку и сокрытие отчетов и статистической информации.

Второе лицо привлечено к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и за легализацию преступно нажитых финансовых средств в крупном размере.

Третье лицо привлечено к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества в крупном размере и злоупотребление служебным положением в корыстных целях.

Еще два человека привлечены к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и за легализацию преступно нажитых финансовых средств в крупном размере.

Дело передано на рассмотрение суду Видземского предместья Риги. Более подробная информация пока не предоставляется.

Как сообщалось, в сентябре Госполиция попросила начать по факту присвоения 90 млн евро уголовное преследование бывшего руководителя Krājbanka Ивара Приедитиса, бывшего собственника банка Владимира Антонова и бывших членов правления кредитного учреждения.

Как сообщили в Госполиции, 15 сентября 2015 года Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции направило так называемое дело Krājbanka в специализированную прокурату по организованной преступности с просьбой начать уголовное преследование в отношении ряда лиц.

Эти лица подозреваются в присвоении 90 млн евро, превышении служебных полномочий, легализации средств, добытых преступным путем, нарушении правил бухгалтерского и статистического учета. Следователи полагают, что к уголовной ответственности следует привлечь шестерых человек - организатора преступления, исполнителя и четырех пособников.

Дело Krājbanka является самым объемным уголовным делом в экономической сфере последних лет, его расследование длилось более трех лет. Материалы дела собраны в 183 томах.

Часть дела - о присвоении 27 млн евро и превышении служебных полномочий - была направлена в прокуратуру еще в январе прошлого года. В настоящее время эта часть дела находится на рассмотрении суда Видземского предместья Риги. В этом процессе в качестве обвиняемых проходят бывший руководитель Krājbanka Ивар Приедитис и бывший собственник банка Владимир Антонов.

Суд пока рассматривает дело без Антонова, который длительное время проживал в Великобритании, однако в этом году страна выдала ордер на его арест. Кроме того, британский суд отменил решение, согласно которому Антонову позволялось находиться на свободе в обмен на залог, когда адвокат Антонова сообщил, что его клиент выехал в Россию.

Как сообщалось, в конце 2011 году в Krājbanka была обнаружена недостача в размере 100 млн латов (142 млн евро), а 23 декабря того же года Рижский окружной суд объявил кредитное учреждение неплатежеспособным. Принимая во внимание факт недостачи, Комиссия рынка финансов и капитала приняла решение о приостановке деятельности Krājbanka.