Жители Дарзциемса слышали звук сирены тревоги
Происшествия | 10 июня 2017 года, 10:34
Сегодня утром в Риге в районе ул. Ницгалес был слышан звук, аналогичный сирене оповещения о тревоге, но Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) утверждает, что ни одна из имеющихся в ее распоряжении сирен не включалась.
Первоначально ГПСС допускала, что сирена могла включиться из-за технической ошибки. Однако, проверив оборудование, служба убедилась, что сирена не сработала.
ГПСС продолжает обследовать окрестности, чтобы понять, откуда появился звук, о котором сообщали местные жители.
У жителей Дарзциемса, Плявниеки и Пурвциемса, которые утром слышали сирену, оснований для беспокойства нет, указали в ГПСС.