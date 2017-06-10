Происшествия |

58-летняя женщина в Земгале получила травму грудной клетки и ноги в результате нападения быка, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). Бык напал на женщину во время выгула коров.

Пострадавшая доставлена в больницу в средне тяжелом состоянии.

Между тем, 67-летняя женщина в Латгалии, работая с газонокосилкой, серьезно травмировала пальцы.

В общей сложности СНМП получила 1165 звонков, из которых 264 были связаны с травмами и несчастными случаями.