Происшествия |

В пятницу в окрестностях Риги 41-летний мотоциклист пострадал в столкновении с лосем, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.

После аварии мужчина был доставлен в больницу с травмами руки, грудной клетки и подозрениями на повреждения внутренних органов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 58-летняя женщина в Земгале получила травму грудной клетки и ноги в результате нападения быка. Пострадавшая доставлена в больницу в средне тяжелом состоянии.