Мотоциклист пострадал в столкновении с лосем
Происшествия | 10 июня 2017 года, 14:09
В пятницу в окрестностях Риги 41-летний мотоциклист пострадал в столкновении с лосем, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуиня.
После аварии мужчина был доставлен в больницу с травмами руки, грудной клетки и подозрениями на повреждения внутренних органов.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 58-летняя женщина в Земгале получила травму грудной клетки и ноги в результате нападения быка. Пострадавшая доставлена в больницу в средне тяжелом состоянии.