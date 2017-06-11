В автоаварии погибла шестилетняя девочка
Происшествия | 11 июня 2017 года, 15:14
Вчера, 10 июня, в Яунпиебалге в столкновении мотороллера и автомашины погибла шестилетняя девочка и пострадали двое взрослых.
Как сообщили в Госполиции, в 15.59 поступила информация о столкновении автомашины Volkswagen и мотороллера Honda.
По первоначальным данным, в аварии погибла девочка 2010 года рождения, а в медицинское учреждение доставлены двое пострадавших.
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, пострадали женщина 68 лет и 39-летний мужчина.