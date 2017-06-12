Происшествия |

47-летний рижанин Владимир УЛЬЯНОВ пропал 23 мая 2017 года в Риге после выписки из больницы. По словам брата пропавшего, днем в день пропажи его увезли в больницу "Гайльэзерс" на "скорой". Через какое-то время он оттуда вышел, но до дома так и не добрался, Bezvests.

До сих пор нет никаких известий о нем. Телефон Владимира отключен.

ПРИМЕТЫ: рост 175-180 см, плотного телосложения. Обычно носит светлую куртку. Возможно, в ней был и в тот день.

Особые приметы: На кончике носа шрам. Также шрам на правой руке в районе локтя.

Всех, кто видел или что-то знает о месте нахождения пропавшего мужчины, просим срочно звонить по телефону 110 в полицию или в Bezvests.lv номеру 22 084 084.